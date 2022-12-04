ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Екс-форвард київського «Динамо» у зірковому прогнозі вважає, що Бразилія не матиме проблем у грі з Південною Кореєю.

- Діого, радий вас чути. Як вам гра збірної Бразилії?

- Гадаю, не варто судити за матчем із Камеруном. Ми вирішили свої справи наперед. Загалом я вважаю, що ми маємо найсильнішу збірну з часів 2006 року.

- Який прогноз на матч із Південною Кореєю?

- Легка перемога. Проблем не має виникнути. Переможемо 3:0.

На перемогу збірної Бразилії з рахунком 3:0 наш партнер дає високий коефіціент – 7.1

Parimatch Ukraine бачить переможцем пари команду Тіте – 1.3. На перемогу в основний час збірної Південної Кореї коеффціент 12.5, на прохід в наступний раунд – 7. Якщо поставити на те, що Південна Корея заб’є хоча б гол, коефіцент – 2.3.

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