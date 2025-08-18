Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Для "альбіселесте" ці матчі вже нічого не вирішують.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився з попереднім списком гравців, які будуть готуватися до матчів відбору на чемпіонат світу-2026 проти національних команд Венесуели та Еквадору.

До списку загалом увійшло 32 гравці:

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Вальтер Бенітес (ПСВ).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Хуан Фойт (Вільярреал), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді, Факундо Медіна (обидва Марсель), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Гонсало Монтієль, Маркос Акунья (обидва Ланс), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Хуліо Солер (Борнмут).

Півзахисники: Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Алан Варела (Порту), Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Клаудіо Ечеверрі (Манчестер Сіті), Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Есекіель Паласіос (Баєр) Тьяго Альмада (Атлетіко), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Ніко Пас (Комо), Валентин Карбоні (Дженоа).

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Хуліан Альварес (Атлетіко), Лаутаро Мартінес (Інтер), Ніколас Гонсалес (Ювентус), Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Анхель Корреа (Тігрес), Флако Лопес (Палмейрас).

Збірна Аргентини зіграє проти національних команд Венесуели 5-го вересня та Еквадору 10-го вересня.

Зазначимо, що команда Скалоні вже забезпечила собі путівку на Мундіаль-2026.