Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Футбол на підйомі в усіх країнах.

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко висловився про національну команду Азербайджану. Його слова наводить YouTube-канал УАФ.

"Слабких суперників на рівні національних збірних немає. Маємо бути готовими та налаштованими на цю гру на сто відсотків.

На якій позиції мені зручніше грати? Де мене буде бачити головний тренер, на тій позиції готовий грати і віддавати всього себе на футбольному полі. Головне бути корисним команді",- сказав Зінченко.