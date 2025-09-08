На нас чекає важливий матч.
Сергій Ребров, getty images
08 вересня 2025, 17:16
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився напередодні матчу за національною командою Азербайджану. Його слова наводить YouTube-канал УАФ.
"Я вважаю, що завтра буде важка гра. Я сподіваюся, цю прес-конференцію не будуть слухати наші гравці, тому що коли команда міняє тренера це може розслабити. Я не вважаю, що збірна Азербайджану дуже слабка.
Я дивився ваш перший тайм з Ісландією. Я не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже погано. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Тому завтра, я впевнений, буде непроста гра. Сподіваюся і ми все зробимо, щоб гравці усе це розуміли і з першої хвилини розуміли, що тільки ми можемо зробити результат сьогодні.
Звісно, я був би щасливий, якби всі українські гранди грали у Лізі чемпіонів, але, на жаль, більша частина наших клубів мусить пройти 4 раунди кваліфікації, адже наш клубний коефіцієнт впав.
Якщо ви знаєте, то у нашій країні продовжується війна. І це проблема. Складно грати в таких умовах. Важливо, що наші клуби грають в єврокубках, представляючи Україну. Це дуже важливо. Я сподіваюсь і вірю, що наступного сезону наші клуби гратимуть у Лізі чемпіонів", – сказав Ребров.