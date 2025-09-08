Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На нас чекає важливий матч.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився напередодні матчу за національною командою Азербайджану. Його слова наводить YouTube-канал УАФ.

"Я вважаю, що завтра буде важка гра. Я сподіваюся, цю прес-конференцію не будуть слухати наші гравці, тому що коли команда міняє тренера це може розслабити. Я не вважаю, що збірна Азербайджану дуже слабка.

Я дивився ваш перший тайм з Ісландією. Я не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже погано. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Тому завтра, я впевнений, буде непроста гра. Сподіваюся і ми все зробимо, щоб гравці усе це розуміли і з першої хвилини розуміли, що тільки ми можемо зробити результат сьогодні.