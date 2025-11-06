Роналду звісно у списку.
Португалія, getty images
06 листопада 2025, 22:20
Збірна Португалії визначилася із заявкою на матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти національних команд Ірландії та Вірменії.
Головний тренер команди Роберто Мартінес загалом викликав 25 гравців.
Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Спортінг Л).
Захисники: Діогу Дало (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жуан Канселу (Аль-Хілаль), Матеуш Нунеш (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Гонсалу Інасіу (Спортінг Л), Антоніу Сілва (Бенфіка), Ренату Вейга (Вільярреал).
Півзахисники: Жуан Палінья (Тоттенгем), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Жуан Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).
Нападники: Педру Гонсалвеш, Франсішку Трінкан (обидва — Спортінг Л), Жуан Феліш, Кріштіану Роналду (обидва — Ан-Наср), Франсішку Консейсан (Ювентус), Рафаель Леан (Мілан), Педру Нету (Челсі), Карлуш Боржеш (Брюгге), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).