Незначна травма, але гравця вирішили поберегти.

Збірна Німеччини проведе гостьовий матч проти Люксембургу в п’ятому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на полі суперників.

Німецький футбольний союз повідомив, що Юліану Нагельсманну в цій грі не вдасться розраховувати на універсала мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха, який отримав пошкодження щиколотки під час останнього тренування напередодні гри.

При цьому Кімміх вирушить до Люксембургу на рівні з іншими партнерами по збірній, але до участі в матчі залучений не буде та дивитиметься за перебігом подій на полі з трибун.

Очікується, що Йосуа повернеться до гри вже в понеділок у матчі проти Словаччини.