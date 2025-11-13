Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Надважлива гра для ірландців.

Головний тренер збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 з Португалією поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Independent.

"Ми повинні дотримуватися суворої гри проти Португалії. Не важливо, який результат нам потрібний – перемога чи нічия. Ми не можемо "йти на всі гроші" проти такої команди як Португалія, тоді це буде вже баскетбол. Ми підемо на усвідомлений ризик ближче до кінця матчу, якщо доведеться забити гол.

Звичайно, все залежить від рефері. В Португалії Роналду впливав не лише на арбітра, а й на весь стадіон, бо всі вболівальники підтримували його дії, і арбітр певною мірою просто піддався цьому впливу. Сподіваюся, тепер, коли ми граємо на Авіва-Стедіум, все буде інакше.

Очевидно, що судити мають не гравці, а судді. Сподіваюся, що присутні тут люди побачать це і зрозуміють, що якщо вони хочуть вплинути на гру, вони не повинні принаймні впливати на арбітра", – сказав Гадльгрімссон.

Матч між Ірландією та Португалією відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.