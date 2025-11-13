Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португальці прагнуть перемоги над Ірландією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився своїми думками про матч із національною командою Ірландії в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Завтра у Дубліні ми можемо досягти своєї мети – вийти у фінальну стадію.

Важливо, щоб Португалія змогла продемонструвати свою майстерність та пристрасть на всіх стадіонах світу та показати все, що ми робили у кваліфікації. Це серйозне випробування, ми не матимемо кількох гравців, але це хороша перевірка для команди. Перемога є важливою, вона може вплинути на розвиток команди.

У першому матчі нам було дуже складно. Ірландія добре грала в обороні. Це організована та дисциплінована команда, яка може тобі зіпсувати настрій. Ми маємо бути послідовними та агресивними з м'ячем", — заявив Мартінес.

Матч між Ірландією та Португалією відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.