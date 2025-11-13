Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений гравець хоче грати.

Гравець київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів про свій універсалізм та останній гол у складі "синьо-жовтих". Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Гол македонцям? Просто подивіться на повторі, як бігли до мене хлопці радіти, особливо Миколенко, Забарний, Сидорчук, Матвієнко. Тобто ти розумієш, що це вже 95 хвилина, розумієш, скільки вони сил віддали, а ти бачиш, як вони до тебе біжать. Це такий сплеск емоцій, адреналін. Оце і є справжній футбол, коли радіють таким моментам.

Для мене вже немає різниці де грати. Пам’ятаю себе в 19 років: хлопці, яким було 30−32 роки, казали, що от якби нам їх мізки в наші 19-20, то всі ми були б на високому рівні. Зараз ти зовсім по-іншому дивишся на футбол, приймаєш зовсім інші рішення.

Мені комфортно на будь-якій позиції. Ось у згаданому поєдинку з македонцями мене випустили на 10 хвилин ліворуч і вийшло гол забити. Тобто Ребров це відчув. І я розумію, що на будь-якій позиції треба вміти грати", — сказав Караваєв.

Сьогодні відбудеться матч між Францією та Україною. Початок о 21:45 за київським часом.