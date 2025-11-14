Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Востаннє італійці грали на Мундіалі в 2014 році.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо незадоволений чинним правилами відбору чемпіонату світу. Його слова наводить ESPN.

"У мій час найкращі другі місця груп в європейській зоні відбору одразу потрапляли на чемпіонат світу, а тепер правила змінилися. Щоб змінити правила, потрібно повідомити про це організаторів цих турнірів.

Рекорд Італії – шість перемог у кваліфікації? Про це варто запитати тих, хто формує групи та розробляє правила. У 1990 та 1994 роках було дві чи три африканські команди, тепер їх дев'ять. Це не спірно, але є труднощі, ми це добре знаємо.

Якщо подивитися на Південну Америку, де 6 з 10 команд прямо потрапляють на чемпіонат світу, а сьома виходить у плей-офф з командою з Океанії, це справді викликає жаль і певний смуток. У цьому полягає розчарування. Систему в Європі потрібно міняти", — заявив Гаттузо.