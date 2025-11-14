Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Важлива гра для обох команд.

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан висловився щодо майбутнього матчу із Нідерландами в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми багато чого винесли з попереднього матчу проти Нідерландів (1:1). На початку вони притиснули нас до воріт, але в міру розвитку гри ми стали додавати. Тепер чекаю, що моя команда зробить ще один крок вперед. Треба довше тримати м'яч. Ми розраховуємо не тільки на контратаки.

Нам потрібна перемога, тому доведеться більше атакувати. Але робити це слід розумно, бо Нідерланди досвідчена збірна, яка може покарати вас за будь-яку помилку", — заявив Урбан.

Матч між Польщею та Нідерландами відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.