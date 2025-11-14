Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Златко Далича достроково гарантувала собі перше місце в групі L.

Збірна Хорватії оформила вихід на чемпіонат світу 2026 року, обігравши Фарерські острови з рахунком 3:1 у Рієці. Перемога на стадіоні Руєвіца забезпечила команді Златко Далича перше місце в групі L за тур до завершення відбору.

Попри перевагу господарів, першими забили саме гості. У 16-й хвилині Геза Давід Турі пройшов через центр без опору та пробив низом — м’яч рикошетом від Вушковича влучив у ближній кут.

Хорватія швидко оговталася й зрівняла рахунок. На 23-й хвилині після відскоку в штрафному майданчику Гвардіол забрав м’яч, змістився під ліву ногу та потужно пробив у дальній кут, зробивши 1:1.

Після перерви господарі продовжили тиснути та змогли повести. На 57-й хвилині Станішич знайшов пасом Петра Мусу, який прийняв м’яч стегном і пробив повз голкіпера — 2:1. Остаточний рахунок встановив Нікола Влашич на 70-й хвилині, завершивши філігранний навіс Івана Перішіча з лівого флангу.

Хорватія набрала 19 очок і випереджає Чехію на шість балів, що гарантує команді Далича перше місце в групі та пряму путівку на чемпіонат світу 2026 року.

Хорватія - Фарерські острови 3:1

Голи: Гвардіол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 — Турі, 16