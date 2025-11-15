Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Айхан Аббасов висловився про поразку від ісландців.

У рамках вирішального туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України протистоятиме ісландській національній команді.

Головний головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов, команда якого напередодні поступилася Ісландії, висловився про гру з майбутнім суперником українців та згадав команду Сергія Реброва не у найкращому ключі.

"Хотіли набрати очки. Вірили у це. На жаль, програли. Сила суперника була відома. Знали, що вони сприймають цей матч як останній. Це гарна команда. Якщо порівняти з Україною, то вони справляють більш цілісне враження як команда. У другому таймі ми були кращими. У першому у нас були моменти – будь ми холоднокровнішими, могли забити. Пропустили прості голи. У нас були втрати та новачки у складі. Боролися до кінця. Залишився останній матч із Францією, до нього і готуватимемося.

Непризначений пенальті? Не хочу це називати виправданням, але сьогодні суддівство було проти нас. Був епізод із жовтою карткою Рустаму Ахмедзаде. На жаль, він пропустить таку гру. Думаю, що там був пенальті. Хочу подякувати Еміну Махмудову – він зіграв у цьому важкому матчі, провівши лише одне тренування. Його участь була дуже важливою. У першому таймі нашим захисникам забракло холоднокровності, що було наслідком активності суперника", — цитує слова Аббасова azerisport.com.

Нагадаємо, вирішальний матч Україна — Ісландія відбудеться 16 листопада о 19:00 за Києвом.