Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 14 листопада 2025 року.

Збірна Словаччини здобула драматичну перемогу над Північною Ірландією — 1:0 у Кошицях, забивши вирішальний гол уже в компенсований час. Герой матчу — Томаш Бобчек, який відзначився на 90+1 хвилині.

У другому таймі словаки двічі забивали, але обидва голи були скасовані після перегляду епізодів. Проте команда Франческо Кальцона все ж знайшла свій шанс: після подачі з кутового голкіпер гостей Бейлі Пікоу-Фаррелл промахнувся повз м’яч, і Бобчек без перешкод пробив у порожні ворота.

Для Північної Ірландії вечір став ще гіршим — на 90+9 хвилині Ден Баллард отримав друге попередження і залишив свою команду вдесятьох.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Словаччина — Північна Ірландія у рамках відбору ЧС-2026:

Словаччина — Північна Ірландія 1:0

Гол: Бобчек (90+1)

Вилучення: Баллард, 90+9 (Північна Ірландія)