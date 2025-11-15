Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць задоволений поверненням в збірну.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився після повернення до складу збірної Англії. Його слова наводить England Football.

"Чудово повернутися. Я так радий знову опинитися у складі із цими чудовими гравцями, і мені це подобається.

Думаю, я добре зіграв. Створив кілька моментів, але нам не пощастило, що ми не реалізували їх. Загалом я маю бути задоволений результатом.

Я можу грати на кількох позиціях і був радий вийти, як хибна дев'ятка. Можливо це розкриє мій потенціал. Тільки час покаже", — сказав Фоден.