Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад національної команди.

Перший із двох головних матчів листопада національна збірна України вже зіграла. Ну, як зіграла — радше віддала на відкуп долі Франції (0:4), щоб зберегти максимум сил на дійсно головну гру осені проти Ісландії.

Чого насправді вартувала така жертва, окрім марно витраченого нами, уболівальниками, часу вечером у четвер — ще доведеться побачити у Варшаві. Як мінімум, нам фактично гарантували найвищий із досяжних рівнів для цієї команди під орудою Сергія Реброва, а якщо ні, тоді навіщо була ця ротація? Загалом, завдання максимально просто сформульоване — перемогти, бо навіть нічия нас не влаштовує. На нічию треба було грати в Парижі, а от у Варшаві — зась.

Отже, напередодні надважливої зустрічі з Ісландією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).

Проти Франції була ротація, відповідно проти Ісландії має бути найбільш основний із можливих основних для нас складів. А отже й вигадувати нічого тренерський штаб у тактичному плані начебто не має. Наші улюблені 4-3-3, контроль м'яча, комбінаційний "іспанський" футбол, і все те, що мали будувати ці понад два з половиною роки. Час іспитів прийшов.

ВОРОТАР

Навряд чи хтось наважиться змінювати найкращого гравця навіть у невдалому матчі проти Франції.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Олександр Караваєв відіграв проти Франції вперше за тривалий час у футболці збірної, зіграв непереконливо, а Юхим Конопля тим часом відпочивав. І воно правильно, свіжі фланги нам ще знадобляться.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Ілля Забарний відіграв повну гру проти Франції, де кілька разів його добряче протягували полем суперники, але при цьому гравець Парі Сен-Жермен на полі свого клубу вперше мав капітанську пов'язку з перших хвилин матчу збірної. Лідера команди ніхто змінювати не буде, а от Микола Матвієнко відпочив, тож якщо в Арди Турана вдається стабілізувати його дії на полі за допомоги періодичної ротації, то чим Сергій Ребров гірше?

Вибір Football.ua: Ілля Забарний, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Віталій Миколенко також відпочивав, новин про його можливі пошкодження, як і раніше, не було, тож лівий захисник у нас наявний.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Супер-Івану теж дали час перезарядити батареї, і явно це було не просто так. Є сумніви, що нам доведеться аж надто сильно боротись у центрі поля, бо суперники гратимуть одразу на два результати, але за другі м'ячі треба буде все ж таки чіплятись. Калюжний це добре вміє робити.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

Травма Георгія Судакова — це халепа всесвітнього масштабу для нашої команди перед таким матчем, бо все готувалось з акцентом на те, що гравець Бенфіки буде бігати в матчі з Ісландією з перших хвилин. А так виходить, що потрібно знову щось вигадувати, але виконавців з повністю відповідними функціями в нас просто немає. Добре, що Маліновський при цьому має бути заряджений максимально.

Вибір Football.ua: Руслан Маліновський та Микола Шапаренко.

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Віктору Циганкову також давали відпочити, і це правильно, із огляду на його постійні проблеми зі здоров'ям. Залишається лише сподіватись, що це піде на краще.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков.

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Травма Судакова і тут даватиметься в знаки, адже тренерський штаб інколи залучав Георгія ліворуч до атаки. Так, це було позбавлено ефективності, і в першому матчі проти Ісландії нам навіть на руку зіграла травма гравця Бенфіки, бо вийшов Назар Волошин замість нього, і зробив результат. Чому б і цього разу так не зробити, але вже з перших хвилин?

Вибір Football.ua: Назар Волошин

ФОРВАРД

Бігати без м'яча про Франції Ванату, переважну кількість ігрового часу, не довелось, тож він має бути на полі вже з перших хвилин.

Вибір Football.ua: Владислав Ванат

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ФРАНЦІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Один матч. Вирішальний. Перемагаємо — і ми в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу. Ще й у першій корзині під час жеребкування будемо. Непогано. А якщо не перемагаємо... Ну що ж, усією країною відсвяткуємо 20 років без чемпіонату світу. За цей час могло вирости ціле покоління.

Вперед до перемоги! Слава Україні!