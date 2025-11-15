Збірні Грузії та Іспанії зіграють у Тблісі в п'ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Віллі Саньйоль залучив до стартового складу Лочошвілі в центрі оборони, тоді як Табатадзе гратиме в центрі поля, а Зівзівадзе розташується на вістрі атаки.

Луїс де ла Фуенте використав із перших хвилин Лапорта в центрі захисту, тоді як Руїс гратиме в центральному трикутнику, а Баена виступатиме ліворуч в атаці.

Грузія: Мамардашвілі — Гочолеішвілі, Лочошвілі, Гоглічідзе, Мамучашвілі — Табатадзе, Меквабішвілі, Кітеішвілі — Давіташвілі, Зівзівадзе, Кварацхелія.

Запасні: Кереселідзе, Гугешашвілі, Наріманідзе, Кашія, Ломінадзе, Квілітая, Абуашвілі, Цитаїшвілі, Нонікашвілі, Квернадзе.

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Руїс — Торрес, Оярсабаль, Баена.

Запасні: Рая, Реміро, Барріос, Грімальдо, Вівіан, Льоренте, Іглесіас, Ольмо, Піно, Форнальс, Лопес, А. Гарсія.

Гра Грузія — Іспанія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.