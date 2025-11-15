Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Грузія та Іспанія.
Гіоргі Гочолеішвілі, Getty Images
15 листопада 2025, 18:19
Збірні Грузії та Іспанії зіграють у Тблісі в п'ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Віллі Саньйоль залучив до стартового складу Лочошвілі в центрі оборони, тоді як Табатадзе гратиме в центрі поля, а Зівзівадзе розташується на вістрі атаки.
Луїс де ла Фуенте використав із перших хвилин Лапорта в центрі захисту, тоді як Руїс гратиме в центральному трикутнику, а Баена виступатиме ліворуч в атаці.
Грузія: Мамардашвілі — Гочолеішвілі, Лочошвілі, Гоглічідзе, Мамучашвілі — Табатадзе, Меквабішвілі, Кітеішвілі — Давіташвілі, Зівзівадзе, Кварацхелія.
Запасні: Кереселідзе, Гугешашвілі, Наріманідзе, Кашія, Ломінадзе, Квілітая, Абуашвілі, Цитаїшвілі, Нонікашвілі, Квернадзе.
Запасні: Рая, Реміро, Барріос, Грімальдо, Вівіан, Льоренте, Іглесіас, Ольмо, Піно, Форнальс, Лопес, А. Гарсія.
Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Руїс — Торрес, Оярсабаль, Баена.
Гра Грузія — Іспанія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.