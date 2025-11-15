Цікава заява.
Gilberto Madaíl, getty images
15 листопада 2025, 18:21
Колишній президент Федерації футболу Португалії Жілберту Мадаїл висловився про головного тренера "обраних" Роберто Мартінеса. Його слова наводить AS.
"Якби я був президентом Португальської федерації футболу, Роберто Мартінес ніколи не потрапив би до збірної, але це вже в минулому, і тепер це не має значення.
Поразка від Ірландії? Сподіваюся, це був просто невдалий день, як це трапляється з усіма, і ми зможемо переламати ситуацію та перейти від негативу до позитиву", — заявив Мадаїл.
Жілберту Мадаїл був очільником Федерації футболу Португалії з 1996 по 2011 рік.