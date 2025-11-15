Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Цікава заява.

Колишній президент Федерації футболу Португалії Жілберту Мадаїл висловився про головного тренера "обраних" Роберто Мартінеса. Його слова наводить AS.

"Якби я був президентом Португальської федерації футболу, Роберто Мартінес ніколи не потрапив би до збірної, але це вже в минулому, і тепер це не має значення.

Поразка від Ірландії? Сподіваюся, це був просто невдалий день, як це трапляється з усіма, і ми зможемо переламати ситуацію та перейти від негативу до позитиву", — заявив Мадаїл.

Жілберту Мадаїл був очільником Федерації футболу Португалії з 1996 по 2011 рік.