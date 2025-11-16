Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев'ю поєдинку відбору чемпіонату світу-2026, який відбудеться 16 листопада, розпочавшись о 19:00.

В останньому, шостому для себе матчі групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України в столиці Польщі протистоятиме ісландській національній команді.

НЕДІЛЯ, 16 ЛИСТОПАДА, 19:00. МІСЬКИЙ СТАДІОН ІМ. МАРШАЛА Ю. ПІЛСУДСЬКОГО, ВАРШАВА. ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після очікуваної поразки від Франції у Парижі (0:4) збірна України опинилася у вкрай скрутному становищі, потребуючи другої перемоги над ісландцями задля виходу до плей-оф відбору ЧС-2026. Вигляд стартового складу колективу Сергія Реброва на матч проти французів дав усім зрозуміти, що головною ціллю є досягнення успіху в недільному поєдинку з Ісландією.

Українська національна команда пропустила по голу в кожному з 12-ти попередніх своїх матчів, тож і в поєдинку з ісландцями, які в п'яти протистояннях відбору ЧС-2026 забили стільки ж, скільки й французи (13), на "суху" звитягу розраховувати навряд чи варто.

У той же час у жовтневому матчі проти України в Рейк'явіку збірна Ісландії уперше з вересня 2020 року пропустила п'ять або більше голів (виключно офіційні матчі), зазнавши поразки з рахунком 3:5. У ході цієї кваліфікації уразити ворота команди Арнара Гуннлаугссона не вдалося тільки азербайджанцям.

Ісландці мріють про повернення на мундіаль після дебютної участі в ньому в 2018 році, коли у відбірковій групі з ними була зокрема й Україна. Із того моменту багато що змінилося й ми віримо, що навіть із кількома кадровими втратами нашій збірній під силу втретє поспіль обіграти Ісландію та отримати вже четверту після 2006-го можливість поборотися за вихід на ЧС у плей-оф кваліфікації.

За версією букмекерів, більші шанси на успіх у сьогоднішньому протистоянні мають підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 1.72, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 5.09. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.68.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Ми повинні зберегти те, що було в Ісландії: швидкі атаки першого тайму, з яких ми забивали. І підбирання у другому таймі — вони теж приносили голи. Ці фактори важливо зберегти. Але сьогодні маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома й нас влаштовує лише перемога. Ми повинні думати про те, як забивати. Наше завдання — вийти з правильним настроєм і розумінням, як здобути перемогу. Сподіваюся, що так і буде".

Арнар Гуннлаугссон, головний тренер збірної Ісландії: "Усі усвідомлюють, наскільки сьогоднішня гра важлива для нас та України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що сьогодні ви побачите справді драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний та якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Калюжний, Шапаренко — Циганков, Ванат, Волошин

Ісландія: Олафссон — Палссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон - Й. Гудмундссон, Йоуганессон, Гаральдссон — А. Гудмундссон, Гудйонсен, Глінссон

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

