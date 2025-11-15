Найважливіший матч року.
Сергій Ребров, getty images
15 листопада 2025, 19:24
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився напередодні заключного матчу відбору чемпіонату світу-2026 з Ісландією. Його слова наводить УАФ.
"Я вважаю, що ми повинні зберегти те, що було в Ісландії: ті швидкі атаки, які були в першому таймі, коли ми забили м’ячі, підбирання, які були у другому таймі, коли ми забивали. Тому ми повинні зберегти ці фактори, але завтра нам слід бути більш агресивними. Ми граємо вдома, і нам потрібен один результат, тому ми повинні думати про перемогу.
Судаков? Так, на жаль, він випав. Георгій вже поїхав лікуватися в Бенфіку. Я навіть не знав на розминці, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після 1-го тайму він сказав, що коли розминався, відчув дискомфорт
Зранку ми зробили обстеження – виявилася дійсно дуже серйозна травма. Він поїхав лікуватися до клубу. Тому це травма, яка була отримана, на жаль, у Бенфіці. У нас він навіть не провів жодного тренування.
Я впевнений, що хлопці хотіли виграти першу гру за рахунку 3:3 – тому і йшли вперед. Нас цей рахунок не влаштовував. Завтра – те ж саме. Навіть якщо заб’ємо, це не значить, що ми повинні відходити назад. Завтра дійсно на перший план вийде характер. Гравці, які вийдуть на поле, повинні бути бійцями, тому що ми дійсно боремося за всю Україну. Завтра, я впевнений, буде велика підтримка, буде багато українців, поляків, які нас підтримують.
Важко зараз вам розказувати всі аспекти нашої гри, але я вважаю, що з Ісландією всі ми повинні показати характер", – сказав Ребров.
Матч між Україною та Ісландією відбудеться 16-го листопада, о 19:00 за київським часом.