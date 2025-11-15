Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Найважливіший матч року.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився напередодні заключного матчу відбору чемпіонату світу-2026 з Ісландією. Його слова наводить УАФ.

"Я вважаю, що ми повинні зберегти те, що було в Ісландії: ті швидкі атаки, які були в першому таймі, коли ми забили м’ячі, підбирання, які були у другому таймі, коли ми забивали. Тому ми повинні зберегти ці фактори, але завтра нам слід бути більш агресивними. Ми граємо вдома, і нам потрібен один результат, тому ми повинні думати про перемогу.

Судаков? Так, на жаль, він випав. Георгій вже поїхав лікуватися в Бенфіку. Я навіть не знав на розминці, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після 1-го тайму він сказав, що коли розминався, відчув дискомфорт

Зранку ми зробили обстеження – виявилася дійсно дуже серйозна травма. Він поїхав лікуватися до клубу. Тому це травма, яка була отримана, на жаль, у Бенфіці. У нас він навіть не провів жодного тренування.