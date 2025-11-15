Єдиний гол Джордана Джеймса приніс "драконам" перемогу перед вирішальною грою з Північною Македонією.
Ліхтенштейн - Уельс, getty images
15 листопада 2025, 21:15
Збірна Уельсу здобула важку перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2026. Попри 81% володіння м’ячем у першому таймі, "дракони" довго не могли зламати опір суперника: Бюхель не раз рятував господарів, а гол Бродхеда скасували через офсайд після VAR.
Після перерви Деніел Джеймс спершу влучив у стійку, а згодом став автором вирішальної передачі — Джордан Джеймс забив єдиний м’яч зустрічі. Наприкінці Ліхтенштейн навіть міг зрівняти, але Вольфінгер пробив повз.
Уельс набирає 13 балів, стільки ж має Північна Македонія. Саме в очному матчі в Кардіффі команди визначать, хто фінішує другим у групі. Валлійці зіграють без дискваліфікованих Ампаду та Джеймса.
Ліхтенштейн – Уельс 0:1
Гол: Джеймс, 63