Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Єдиний гол Джордана Джеймса приніс "драконам" перемогу перед вирішальною грою з Північною Македонією.

Збірна Уельсу здобула важку перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2026. Попри 81% володіння м’ячем у першому таймі, "дракони" довго не могли зламати опір суперника: Бюхель не раз рятував господарів, а гол Бродхеда скасували через офсайд після VAR.

Після перерви Деніел Джеймс спершу влучив у стійку, а згодом став автором вирішальної передачі — Джордан Джеймс забив єдиний м’яч зустрічі. Наприкінці Ліхтенштейн навіть міг зрівняти, але Вольфінгер пробив повз.

Уельс набирає 13 балів, стільки ж має Північна Македонія. Саме в очному матчі в Кардіффі команди визначать, хто фінішує другим у групі. Валлійці зіграють без дискваліфікованих Ампаду та Джеймса.

Ліхтенштейн – Уельс 0:1

Гол: Джеймс, 63