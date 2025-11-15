Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Поттера втримувала баланс лише годину, але провалилася у вирішальний відрізок гри.

У суботу, 15 листопада, у Женеві на Стад де Женев відбувся матч групи B кваліфікації до ЧС-2026, у якому Швейцарія здобула перемогу над Швецією з рахунком 4:1.

Для Грема Поттера це був перший офіційний поєдинок на посаді головного тренера шведської збірної, однак дебют не вдався. Його команда тримала нічийний результат до середини другого тайму, після чого провалилася в обороні.

Ключовим моментом став пенальті, призначення якого арбітри кілька разів переглядали за допомогою VAR. Граніт Джака впевнено реалізував удар із позначки та вивів Швейцарію вперед. Згодом Дан Ндойє закріпив перевагу господарів.

Швейцарія здобуває важливі три очки, тоді як Швеція зазнає поразки в першому матчі під керівництвом Поттера.

Швейцарія – Швеція 4:1

Голи: Емболо, 12, Джака, 60 (пен.), Ндоє, 75 – Нюргрен, 33