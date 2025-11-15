Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Джеко, Байрактаревич і Табакович оформили камбек у драматичному другому таймі.

У суботу, 15 листопада, на стадіоні Беліно Поле відбувся матч сьомого туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 між збірними Боснії і Герцеговини та Румунії. Зустріч стартувала о 21:45 за київським часом.

Команда Мірчі Луческу відкрила рахунок уже на 17-й хвилині завдяки точному удару Бірлігеа. Однак у другому таймі ініціативу перехопили господарі. З 67-ї хвилини Румунія залишилася в меншості після вилучення Дрегуша, і цей момент став переломним.

Боснія і Герцеговина скористалася чисельною перевагою сповна: спершу Джеко зрівняв рахунок на 79-й хвилині, майже одразу Байрактаревич вивів команду вперед, а в компенсований час Табакович поставив крапку — 3:1.

Після цієї перемоги збірна Боснії і Герцеговини набрала 16 очок і утримує друге місце в групі H. Румунія, маючи 10 балів, залишається третьою та остаточно втратила шанси на участь у ЧС-2026.

Боснія і Герцеговина – Румунія 3:1

Голи: Джеко, 79, Байрактаревич, 79, Табакович, 90+3 — Бірлігеа, 17

Вилучення: Дрегуш, 67