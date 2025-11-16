Гості забили двічі та повністю контролювали матч після вилучення Стояновича.
Словенія – Косово, getty images
16 листопада 2025, 00:00
15 листопада на Стадіоні Стожіце в Любляні відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі B, у якому збірна Косово впевнено переграла Словенію з рахунком 2:0.
Гості почали поєдинок максимально агресивно й відкрили рахунок уже на 6-й хвилині — Аслані скористався помилкою оборони та відправив м’яч у сітку. Ситуація для словенців погіршилася після вилучення Стояновича на 53-й хвилині, а вже через кілька хвилин автогол Корнічника зробив відставання безнадійним.
Словенія так і не зуміла створити реальну небезпеку біля воріт суперника після двох пропущених. Косово впевнено довело матч до перемоги й заробило надважливі три очки.
Після цього туру Косово має 10 балів, займає друге місце та гарантувало собі щонайменше участь у боротьбі за путівку на ЧС-2026. Словенія залишилася третьою з трьома очками.
Словенія – Косово 0:2
Голи: Аслані, 6, Корнічнік, 64 авт
Вилучення: Стоянович (53)