Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гості забили двічі та повністю контролювали матч після вилучення Стояновича.

15 листопада на Стадіоні Стожіце в Любляні відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі B, у якому збірна Косово впевнено переграла Словенію з рахунком 2:0.

Гості почали поєдинок максимально агресивно й відкрили рахунок уже на 6-й хвилині — Аслані скористався помилкою оборони та відправив м’яч у сітку. Ситуація для словенців погіршилася після вилучення Стояновича на 53-й хвилині, а вже через кілька хвилин автогол Корнічника зробив відставання безнадійним.

Словенія так і не зуміла створити реальну небезпеку біля воріт суперника після двох пропущених. Косово впевнено довело матч до перемоги й заробило надважливі три очки.

Після цього туру Косово має 10 балів, займає друге місце та гарантувало собі щонайменше участь у боротьбі за путівку на ЧС-2026. Словенія залишилася третьою з трьома очками.

Словенія – Косово 0:2

Голи: Аслані, 6, Корнічнік, 64 авт

Вилучення: Стоянович (53)