Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Скандинавська команда пропустила два голи у середині другого тайму і втратила шанс очолити групу C.

У суботу, 15 листопада, відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі C, в якому збірна Данії на своєму полі в Копенгагені приймала Білорусь. Поєдинок завершився сенсаційною нічиєю — 2:2.

Данці швидко вийшли вперед: вже на 11-й хвилині рахунок відкрив Дамсгор. Однак у середині другого тайму гості перевернули хід матчу, забивши двічі — Громико на 62-й та Демченко на 65-й хвилинах вивели Білорусь уперед. Лише на 79-й хвилині Ісаксен відновив рівновагу, проте навіть із 7 хвилинами доданого часу Данія не змогла здобути перемогу.

Статистика ударів красномовна: 35-7 на користь господарів. Очікувані голи за даними FlashScore: 3,03-0,85.

Данія – Білорусь 2:2

Голи: Дамсгор, 11, Ісаксен, 79 – Громико, 62, Демченко, 65