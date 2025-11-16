Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Драматичний матч завершився 3:2 на користь господарів, попри намагання шотландців відігратися.

У суботу, 15 листопада, у рамках кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі C відбувся матч Греція – Шотландія. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь господарів.

Гості на 63-й хвилині поступалися 0:3 після яскравих атак греків. Особливо вразив дальній постріл Цоліса з близько 30 метрів, який влучив у дальню дев’ятку, залишивши голкіпера без шансів.

Проте вже на 70-й хвилині інтрига відродилася: кроси від Макгінна та Робертсона дозволили Шотландії відіграти два голи. На 84-й хвилині Бакасетас залишив Грецію в меншості, але, незважаючи на активний штурм, гості так і не зуміли зрівняти рахунок.

У турнірному становищі групи C ситуація така: Данія – 11 очок, Шотландія – 10, Греція – 6, Білорусь – 1. У останньому турі Данія та Шотландія зіграють очне протистояння за право очолити групу та забезпечити прямий вихід на ЧС-2026. Греція, незважаючи на сенсаційну перемогу над шотландцями, кваліфікацію на ЧС-2026 уже втратила.

Греція – Шотландія 3:2

Голи: Бакасетас, 7, Карецас, 57, Цоліс, 63 – Доук, 65, Крісті, 70

Вилучення: Бакасетас, 84