Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 16 листопада 2025 року.

Збірна Швейцарії здобула впевнену перемогу над Швецією з рахунком 4:1 у матчі групи B відбіркового циклу до чемпіонату світу 2026 року.

Для Грема Поттера це був перший офіційний матч на чолі шведської збірної, однак дебют вийшов невдалим. Хоча Швеція зуміла зрівняти рахунок завдяки голу Нюргрена на 33-й хвилині та утримувала паритет до середини другого тайму, після перерви команда Поттера провалилася в обороні.

Ключовим епізодом став пенальті, який арбітри після кількох переглядів VAR таки призначили на користь господарів. Граніт Джака холоднокровно реалізував удар із позначки та повернув Швейцарії перевагу. Згодом Дан Ндоє зробив рахунок комфортним, а в доданий час Манзамбі поставив крапку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Швейцарія – Швеція у рамках відбору ЧС-2026:

Швейцарія – Швеція 4:1

Голи: Емболо, 12, Джака, 60 (пен.), Ндоє, 75, Манзамбі, 90+4 – Нюргрен, 33