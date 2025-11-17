Ганьба "Скуадри адзурри".
Гаттузо, getty images
17 листопада 2025, 09:55
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився після розгромної поразки від Норвегії (1:4). Його слова наводить RAI.
"Ми просимо вибачення у вболівальників. У першому таймі ми були справжньою командою. Зализуємо рани, вітаємо суперника, нам безперечно потрібно відштовхуватися від того першого тайму, який ми провели. Ми виявили себе та зробили важливі речі, у другому таймі нам було непросто.
У другій половині ми втратили темп, втратили кілька м'ячів при виході з оборони і дали їм простір. Ми дозволили їм наблизитися до нашого штрафного майданчика. Потрібно грати як в першому таймі: ми завжди зберігали компактність і займали правильні позиції, ми не повинні затискатись після того, як суперник створює момент.
Через 40 секунд після початку другого тайму вони завдали першого удару в площину воріт, і ми злякалися", – сказав Гаттузо.
Збірна Італії посіла у групі друге місце та боротиметься у плей-офф відбору чемпіонату світу-2026.