Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ганьба "Скуадри адзурри".

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився після розгромної поразки від Норвегії (1:4). Його слова наводить RAI.

"Ми просимо вибачення у вболівальників. У першому таймі ми були справжньою командою. Зализуємо рани, вітаємо суперника, нам безперечно потрібно відштовхуватися від того першого тайму, який ми провели. Ми виявили себе та зробили важливі речі, у другому таймі нам було непросто.

У другій половині ми втратили темп, втратили кілька м'ячів при виході з оборони і дали їм простір. Ми дозволили їм наблизитися до нашого штрафного майданчика. Потрібно грати як в першому таймі: ми завжди зберігали компактність і займали правильні позиції, ми не повинні затискатись після того, як суперник створює момент.

Через 40 секунд після початку другого тайму вони завдали першого удару в площину воріт, і ми злякалися", – сказав Гаттузо.

Збірна Італії посіла у групі друге місце та боротиметься у плей-офф відбору чемпіонату світу-2026.