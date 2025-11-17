Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Шелль згадав дивний інцидент під час серії пенальті, який, на його думку, вплинув на результат.

Збірна Нігерії не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 року, поступившись у третьому раунді африканської кваліфікації команді Демократичної Республіки Конго. Основний час завершився нічиєю 1:1, а у серії пенальті нігерійці програли 3:4, втративши можливість повернутися на світову першість.

Після матчу головний тренер Нігерії Ерік Шелль поділився незвичайним спостереженням під час серії пенальті:

"Протягом усієї серії пенальті одна людина зі штабу ДР Конго виконувала ритуал вуду. Він робив це увесь час, і саме тому я трохи нервував через нього. Він тряс рукою, ніби розбризкує воду — не знаю, це була вода чи щось інше".

Шелль додав, що його команда ретельно тренувала пенальті перед матчем і обрала виконавців, але результат міг бути іншим:

"Якби ми пробивали знову через годину після гри, все могло б бути інакше. Ми програли, і тепер треба думати про інші турніри".

Нагадаємо, що вуду — це узагальнена назва синкретичних релігійних практик, поширених у Західній Африці, країнах Карибського басейну та частково серед афроамериканських спільнот у США.