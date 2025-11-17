Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Німеччина та Словаччина.

Збірні Німеччини та Словаччини зіграють у шостому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 в Лейпцигу.

Юліан Нагельсманн, після перемоги над Люксембургом (2:0), використав із перших хвилин Кімміха та Шлоттербека в обороні.

Франческо Кальцона, на тлі перемоги над Північною Ірландією (1:0), залучив до стартового складу Дуду в центрі поля, а Зауер розташується ліворуч в атаці.

Німеччина: Бауманн — Кімміх, Та, Шлоттербек, Раум — Горецка, Павлович — Сане, Гнабрі, Вірц — Вольтемаде.

Запасні: Нюбель, Дамен, Тіав, Антон, Левелінг, Уедраого, Буркгардт, Нмеча, Адеємі, Шаде, Браун, Баку.



Словаччина: Дубравка — Дьомбер, Шкрініар, Оберт, Ганцко — Беро, Лоботка, Дуда — Дюріш, Стрелец, Зауер.

Запасні: Родак, Такач, Пекарік, Вавро, Шатка, Боженік, Бенеш, Бобчек, Грошовські, Гараслін, Шранц, Ріго.



Гра Німеччина — Словаччина почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.