Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Рональда Кумана виграла групу G та забронювала путівку до Північної Америки.

Збірна Нідерландів оформила вихід на чемпіонат світу-2026, упевнено обігравши Литву у заключному турі кваліфікаційного раунду.

Команда Рональда Кумана не залишила супернику шансів і здобула результат, який дозволив їй виграти групу G.

Господарі відкрили рахунок уже на 16-й хвилині — Тіджані Рейндерс точно пробив у верхню частину воріт після передачі Френкі де Йонга.

Після перерви Нідерланди лише нарощували темп: на 58-й хвилині Коді Гакпо реалізував пенальті, а вже за дві хвилини Хаві Сімонс довів рахунок до 3:0. Остаточну крапку поставив Доніелл Мален, замкнувши стрімку контратаку — 4:0.

Клас "помаранчевих" був беззаперечним, тому саме вони вирушають на мундіаль до Північної Америки.

Нідерланди – Литва 4:0

Голи: Рейндерс (16), Гакпо (58, пен.), Сімонс (60), Мален (62)