Команда Юліана Нагельсманна відвантажила шість м'ячів у ворота суперників, чим допомогла також і Україні.
Німеччина — Словаччина, Getty Images
17 листопада 2025, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Німеччина — Словаччина 6:0
Голи: Вольтемаде, 18, Гнабрі, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уедраого, 79
Німеччина: Бауманн — Кімміх (Баку, 63), Та, Шлоттербек (Тіав, 63), Раум (Браун, 72) — Горецка, Павлович (Нмеча, 46) — Сане, Гнабрі, Вірц (Уедраого, 77) — Вольтемаде.
Словаччина:
Дубравка — Дьйомбер (Шранц, 46), Шкрініар, Оберт, Ганцко — Беро, Лоботка, Дуда (Шатка, 46) — Дюріш (Пекарік, 82), Стрелец (Бобчек, 68), Зауер.
Попередження: Тіав, Та