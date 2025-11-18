Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Туреччина.

Іспанія та Туреччина зіграють у шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 на Ла-Картусі.

Луїс де ла Фуенте, після розгрому Грузії (4:0), використав із перших хвилин Льоренте на правому фланзі оборони, тоді як Алейш Гарсія гратиме в центрі поля, а Піно та Ольмо розташуються на флангах атаки.

Вінченцо Монтелла, на тлі перемоги над Болгарією (2:0), залучив до стартового складу Баїндира в рамці воріт, тоді як Акайдін та Сьюнджю гратимуть у трійці центральних захисників, а Кахведжі, Кекчю та Езджан гратимуть у півзахисті під нападником Гюлем.

Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно, А. Гарсія, Руїс — Піно, Оярсабаль, Ольмо.

Запасні: Рая, Реміро, Барріос, Агехова, Вівіан, Торрес, Іглесіас, Порро, Баена, Форнальс, Субіменді, Лопес.



Туреччина: Баїндир — Челік, Демірал, Акайдин, Сьоюнджю, Кадіоглу — Кахведжі, Кекчю, Езджан, Їлмаз — Гюль.

Запасні: Гюнок, Чакир, Сари, Вурал, Гюлер, Їлдиз, Каразор, Акчічек, Кутуджу, Мюлдюр, Айдин, Ескіхеллач.



Гра Іспанія — Туреччина почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.