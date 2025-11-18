Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанія зіпсувала бездоганну статистику нічиєю проти Туреччини, але на ЧС-2026 кваліфікувалась

Команда Луїса де ла Фуенте за п'ять матчів до цього не пропустила жодного гола, а тут — одразу два.

Іспанія — Туреччина, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Іспанія — Туреччина 2:2

Голи: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 — Гюль, 42, Озджан, 54 Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Торрес, 46), А. Гарсія, Руїс (Форнальс, 83) — Піно (Баена, 62), Оярсабаль (Агехова, 62), Ольмо (Лопес, 74). Туреччина: Баїндир — Челік, Демірал (Акчічек, 83), Акайдин, Сьоюнджю, Кадіоглу (Ескіхеллач, 78) — Кахведжі (Сарі, 69), Кекчю, Озджан (Каразор, 78), Їлмаз — Гюль (Мюлдюр, 69).



Попередження: Баена — Гюль, Демірал, Ескіхеллач, Баїндир Баїндир — Челік, Демірал (Акчічек, 83), Акайдин, Сьоюнджю, Кадіоглу (Ескіхеллач, 78) — Кахведжі (Сарі, 69), Кекчю, Озджан (Каразор, 78), Їлмаз — Гюль (Мюлдюр, 69).Попередження: Баена — Гюль, Демірал, Ескіхеллач, Баїндир