Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика та зіграє з командою з четвертого — жеребкування відбудеться 20 листопада.
Роман Яремчук та Олександр Зубков, Getty Images
19 листопада 2025, 00:20
18 листопада завершився груповий етап європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, який пройде у Північній Америці. За підсумками фінальних матчів стали відомі всі учасники раунду плейоф, у якому буде розіграно останні путівки від Європи.
Національна збірна України потрапила до першого кошика разом з Італією, Туреччиною та Данією. У півфіналі плейоф команда Сергія Реброва зіграє проти представника четвертого кошика, якого визначить жеребкування.
Переможець півфінального протистояння вийде до фіналу плейоф, де зустрінеться з переможцем пари, сформованої шляхом жеребкування між командами з другого та третього кошиків.
Жеребкування плейоф відбудеться 20 листопада, а самі матчі заплановані на 26 і 31 березня 2026 року.
Склад учасників плейоф відбору до ЧС-2026:
Кошик 1: Україна, Італія, Туреччина, Данія
Кошик 2: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина
Кошик 3: Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово
Кошик 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія