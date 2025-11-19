Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика та зіграє з командою з четвертого — жеребкування відбудеться 20 листопада.

18 листопада завершився груповий етап європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, який пройде у Північній Америці. За підсумками фінальних матчів стали відомі всі учасники раунду плейоф, у якому буде розіграно останні путівки від Європи.

Національна збірна України потрапила до першого кошика разом з Італією, Туреччиною та Данією. У півфіналі плейоф команда Сергія Реброва зіграє проти представника четвертого кошика, якого визначить жеребкування.

Переможець півфінального протистояння вийде до фіналу плейоф, де зустрінеться з переможцем пари, сформованої шляхом жеребкування між командами з другого та третього кошиків.

Жеребкування плейоф відбудеться 20 листопада, а самі матчі заплановані на 26 і 31 березня 2026 року.

Склад учасників плейоф відбору до ЧС-2026:

Кошик 1: Україна, Італія, Туреччина, Данія

Кошик 2: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина

Кошик 3: Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово

Кошик 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія