Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершився останній тур групи H.

Австрія вдома змогла дотиснути Боснію та Герцеговину (1:1).

Гості на 12-й хвилині зусиллями Харіса Табаковича відкрили рахунок, після чого віддали ініціативу та намагалися втримати результат, адже їх влаштовувала лише перемога.

Конрад Лаймер наприкінці першого тайму зрівняв рахунок, але арбітр після перегляду ВАР скасував м’яч півзахисника Баварії.

Австрійці після перерви продовжили натиск і на заключних хвилинах забили гол. Героєм епізоду став Міхаель Грегорич.

У підсумку — нічия, яка допомогла господарям з першого місця вийти на Мундіаль.

БІГ займає другу сходинку та відправляється у плей-оф

Австрія Боснія та Герцеговина 1:1

Голи: Табакович 12 Грегорич 77