Ексфутболіст збірної Франції прокоментував стан національної команди.

Колишній захисник національної збірної Франції Бакарі Санья в останньому інтерв’ю Get French Football News прокоментував успішну кваліфікацію країни на чемпіонату світу-2026 та висловився про роль головного тренера Дідьє Дешама та нападника Кіліана Мбаппе в цьому досягненні.

"Я пам’ятаю, коли Дідьє Дешам вперше став менеджером збірної Франції, тоді було багато неспокою довкола команди. Його сприймали як батька для колективу, і він мав доброзичливі стосунки з нами. Він багато очікував від "великих" гравців, але шукав внеску від кожного.

Збірна точно сумуватиме за ним. Він заслуговує на велику повагу, бо вони виграли чемпіонат світу у 2018 році та змагалися з Аргентиною у фіналі 2022 року, тож він справив великий вплив, відколи очолив команду. Керування національною командою — це велика робота: гравці у вас лише короткий проміжок часу, питання їхньої доступності вирішується не вами, і можуть бути травми, які ви не можете контролювати.

Мбаппе? Кіліан безсумнівно входить до десятки найкращих французьких гравців усіх часів.

Звісно, важко помістити його до п'ятірки найкращих, до тієї ж категорія, що й Зінедіна Зідана та Тьєррі Анрі, тому що ці легендарні гравці, що завершили кар'єру в час, коли ми ще не мали соціальних мереж.

Перевага Мбаппе полягає в тому, що він здобув набагато більше популярності та визнаний сучасним гравцем світового класу. Ми змогли побачити весь його шлях до цього моменту та те, як він розвивався. Він завжди був у центрі уваги.

У Франції було багато чудових гравців, таких як Мішель Платіні, Патрік Вієйра та Клод Макелеле, і це лише деякі з них, але Мбаппе зараз точно входить до топ-10 і, звичайно, має потенціал стати ще кращим", — заявив колишній французький виконавець.

Нагадаємо, що Санья свого часу провів 65 матчів за національну команду Франції.