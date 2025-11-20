Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник польської збірної оцінив результати жеребкування плей-оф ЧС-2026.

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан прокоментував результати жеребкування плей-оф ЧС-2026, де у півфіналі поляки зустрінуться з Албанією.

Якщо Польща пройде у фінал, то за місце на ЧС-2026 вона зіграє проти переможця пари Україна – Швеція.

"Ми не можемо скаржитися на результати жеребкування. Ми будемо фаворитами в першому матчі, і нам слід скористатися цим. Одне діло бути фаворитом, але ми дуже поважаємо кожного суперника. Ми пережили багато сюрпризів у футболі, не лише самі, а й спостерігаючи за іншими командами. Нам потрібно поважати суперника, але й бути впевненими.

Жеребкування було для нас вдалим, і ми повертаємося до Польщі сповненими надії, що плей-оф пройде на нашу користь. Важко сказати, хто з іншої пари вийде у фінал. Швеція здобула лише два очки у кваліфікації, але завдяки Лізі націй гарантовано отримала місце у плей-оф. Також відбулася зміна тренера, і це може мати величезний вплив на команду.

Одне є вирішальним: ми не знаємо, що станеться протягом наступних чотирьох місяців. У футболі це багато. У нас між ними є трансферне вікно, і тоді багато що може змінитися. Як тренер, я можу лише побажати нашим гравцям грати якомога більше та бути в найкращій можливій формі.

роведення обох матчів плей-оф вдома, мабуть, було б занадто великою випадковістю. Якщо ми хочемо грати на чемпіонаті світу, нам потрібно вижити в плей-оф незалежно від обставин. Зараз ми зосереджені на першому матчі, але, звичайно, не забуваємо проаналізувати наших потенційних суперників у фіналі.

Тренерський штаб ретельно проаналізує та оцінить весь відбірковий раунд, а також час, проведений нами з національною командою. Ми уважно стежимо за гравцями, бо, окрім розмов та аналізу їхніх клубних виступів, у нас не буде можливості працювати з ними безпосередньо. Ми хочемо бачити їх якомога частіше, щоб забезпечити якомога точніший відбір до березневого плей-оф. Бажаємо собі удачі, бо це команда всіх поляків", — наводить слова Урбана Łączy nas piłka.

Півфінали плей-оф відбору ЧС-2026 заплановані на 26 березня 2026 року, а фінали – 31 березня.