Матч відбудеться 26 березня у Валенсії.

Півфінальний матч раунду плей-оф відбору ЧС-2026 між збірними України та Швеції обслуговуватиме португальська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Жоау Пінейру, якому допомагатимуть Бруну Жезуш та Лусіану Майя. Роль резервного рефері дісталася Еріку Ламбрехтсу із Бельгії.

За систему ВАР відповідатимуть Тьягу Мартінш та Андре Нарсісу.

Раніше 38-річний португалець двічі обслуговував матчі збірної України — проти Вірменії (5:0) та Албанії (2:1) — обидва рази у Лізі націй у 2022 та 2024 роках відповідно. Також він працював на матчах Шахтаря, Динамо та Олександрії у єврокубках.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сютат де Валенсія. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 до Києва.