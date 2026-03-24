Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок поділився деталями підготовки команди до матчу плейоф відбору на чемпіонат світу проти Швеції.

"Трохи поговорили із Сергієм Ребровим. У нас була вже така маленька теорія і він усім казав щось. Окремо про роль ще не розмовляли, але він сказав, щоб всі були готові на 100%, тому що на кожній позиції по два гравці – якщо з кимось щось трапиться, щоб усі були готові"

Футболіст також оцінив свій фізичний стан напередодні важливого матчу.

"Я знаходжуся у хорошій формі і сподіваюся, що буде ще краще, тому багато часу зараз приділяю собі і намагаюся тренуватися ще з більшою віддачею, щоб бути якомога в своїй найкращій формі"

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València і розпочнеться о 21:45, слідкувати за поєдинком можна на Football.ua. Переможець поєдинку 31 березня зіграє проти сильнішого в парі Польща – Албанія.