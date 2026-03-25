Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував підготовку національної команди до матчу відбору ЧС-2026 проти Швеції.

"Зараз уже 48 годин до матчу. Більш відповідально відносимося до теорії, до всього. В принципі, кожен день відповідально відносимося, але зараз більше фокус на Швецію, і тренування було більше тактичне. Розглядали суперника і готувалися до нього.

Звісно, це сумно, що у нас немає таких гравців, як Довбик, Батагов, Зінченко — ми втратили їх через травми та жовті картки. Але зараз у нас є 26 гравців, усі готові до матчу так само, як були б готові й травмовані. Усі заряджені на матч.

У нас, можна сказати, є такий кістяк старших хлопців, які в команді підбадьорюють всіх і працюють, можна сказати, над духом команди. Не знаю, хто виведе з капітанською пов’язкою, ще тренер не озвучував, тому не знаю — не можу нічого сказати", — наводить слова Миколенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за Києвом.