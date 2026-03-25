Наставник шведської збірної поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу раунду плей-оф відбору ЧС-2026 проти України.

"У певному сенсі підготувати збірну за такий термін складно. Але водночас у чомусь доволі легко: завдяки гравцям, завдяки персоналу тут, завдяки тому, наскільки всі були відкритими, привітними й зосередженими. Гравці, я б сказав, поводилися бездоганно протягом усього часу, що я працюю з ними.

Звісно, коли я прийшов, команда, якщо можна так сказати, переживала не найкращі часи. І завданням було змінити цю ситуацію. Я б сказав, що, на нашу думку, це вийшло дуже добре з погляду того, якою ми бачимо команду зараз.

Але зрештою нас оцінюють за грою та результатами – і саме це є нашим викликом завтра. Ми знаємо, що поставлено на карту, і знаємо, що маємо зробити. Але також ми зустрінемося із суперником, який прагне того ж самого, що й ми. Тож ми готові. Я вірю в команду і ми з нетерпінням чекаємо на гру.

Я б радше не говорив про окремих гравців, адже, як я вже казав раніше, сила збірної України полягає у колективі. Це команда з багатьма талановитими футболістами. Мені здається, тренер дуже добре їх організував. Ми знаємо, що зустрінемося із сильною командою, яка має різні опції, і в її розпорядженні багато хороших варіантів.

Побачимо, для кого втрати гравців через травми більш важливі. Але я хочу говорити про ту групу гравців, з якою я зараз працюю, і це, насправді, чудові гравці. Ми готові, та завтра маємо показати результат.

Ми переглянули всі матчі України у цій кваліфікації – очевидно, що це найважливіше для нас у плані аналізу. Вони справили на мене гарне враження. У нас є цілісне розуміння того, як ця команда грає – як в атаці, так і в обороні. Це стабільна команда з хорошим поєднанням індивідуально сильних гравців і водночас організованою колективною грою. Я б не став виділяти якийсь один матч – вони діяли стабільно й рівно протягом усього відбору, посіли друге місце після Франції. Тож ми, звичайно, з великою повагою ставимося до нашого суперника", — сказав Поттер на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за Києвом.