Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Георгій Судаков поділився емоціями від повернення до табору національної команди.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував підготовку національної команди до матчу відбору ЧС-2026 проти Швеції.

"Скучив за хлопцями, за атмосферою збірної, за мовою – поспілкуватися, пожартувати. Цього дуже не вистачало.

Ще не встигли навіть посидіти, нормально поспілкуватися, тільки приїхали: теорія, зйомки, тренування, тому ввечері вже, може більше буде часу, вже з хлопцями зберемося та поспілкуємось більше.

Як можна оцінити Швецію і на кого найбільше треба звертати увагу? Знаю, захисник з Браги — грали проти нього, потім знаю молодого хлопця з Тоттенгема, він теж хороший. Звичайно, Дьокереш, Еланга. Ну, це ті, що найбільш такі зіркові футболісти, звичайно, дуже фізично сильні, швидкі. От грали проти Ньюкасла — Еланга дуже швидкий футболіст, тому я думаю, що якраз на групу атаки треба звернути більше уваги, але там кожен футболіст дуже якісний, навіть якщо він умовно не така зірка і про нього не всі знають. Я впевнений, що дуже сильна команда.

Я на такі матчі готовий на 100%. Я спілкувався із Зінченком, з Колею Матвієнком, також з Таловєровим спілкувалися. Шкода, звичайно, хлопців, наші основні футболісти, — Артем Довбик так само — дуже буде їх не вистачати, але вже так трапилось, це футбольне життя. Бажаю тільки якнайшвидшого відновлення і щоб скоріше поверталися до збірної", — наводить слова Судакова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за Києвом.