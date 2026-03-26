Ще одна кадрова втрата.

Сьогодні, 26 березня, на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія у Валенсії національна збірна України проведе матч півфіналу плей-оф квалфікації чемпіонату світу-2026 проти національної команди Швеції. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на матч проти Швеції (за номерами): 1. Русла Нещерет, 2. Едуард Сарапій, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Назар Волошин, 7. Олексій Гуцуляк, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Матвій Пономаренко, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Владислав Ванат, 20. Олександр Зубков, 21. Іван Калюжний, 22. Олександр Тимчик, 23. Дмитро Різник.

Універсал Борис Крушинський не був уключений до цього переліку з наявних футболістів у розташуванні "синьо-жовтих".