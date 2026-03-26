ЧЕТВЕР, 26 БЕРЕЗНЯ, 21:45 ▪️ ЕСТАДІО СЬЮТАТ ДЕ ВАЛЕНСІЯ, ВАЛЕНСІЯ (ІСПАНІЯ) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖОАУ ПІНЕЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва знову проходить шлях через стикові матчі — вже третє поспіль наша команда починає вирішальні етапи саме з поєдинків на виліт. Цього разу ставки ще вищі: путівка на мундіаль. Попри складний старт відбору з поразкою від Франції та втраченими очками в Баку, українці змогли переломити ситуацію восени, здобувши ключові перемоги над Ісландією та Азербайджаном.

Останній акорд групового етапу також залишився за Україною — перемога 2:0 над ісландцями дозволила випередити конкурента у боротьбі за плей-оф. Загалом команда Реброва демонструє стабільність, проте не завжди ця стабільність є для нас зі знаком "плюс": у нас три перемоги в п’яти останніх матчах і все ж є помітний прогрес у грі без м’яча, проте валідол традиційно залишається головним спонсором перегляду матчів "синьо-жовтих" — головний та незмінний атрибут будь-якого українського вболівальника.

Окрім цього, кадрова ситуація змушує тренерський штаб Сергія Реброва шукати нові рішення. Через дискваліфікації не зіграють Юхим Конопля та Руслан Маліновський, а травми вибили цілу низку важливих виконавців — Артема Довбика, Олександра Зінченка, Миколу Матвієнка та інших. Водночас саме такі обставини часто загартовують команду — і дають шанс новим героям проявити себе у вирішальний момент. Так, очікуємо дебюту Матвія Пономаренка, якого вперше викликали до збірної.

Швеція підходить до цього матчу з абсолютно іншим настроєм. Якщо у рятівній для себе Лізі націй скандинави виглядали переконливо, вигравши свою групу, то у відборі на чемпіонат світу в Північній Америці вони повністю провалилися — лише два очки у шести матчах і останнє місце. Проблеми були системними: слабка реалізація моментів, попри зіркову атаку, і вразлива лінія оборони.

Зміна головного тренера по ходу кампанії була логічним сценарієм, але поки що не дала швидкого ефекту. Грем Поттер, добре відомий своєю успішною роботою в системному Брайтоні та шведському Естерсунді (водночас провалами в Челсі та Вест Гемі), лише починає будувати нову команду, і його старт вийшов непростим — розгромна поразка від Швейцарії та нічия зі Словенією. Хоча у складі шведів є дуже яскраві та імениті виконавці, командної цілісності їм поки що бракує.

До того ж, кадрові втрати також серйозно вдарили по скандинавам. Відсутність Александера Ісака та Деяна Кулусевські значно знижує атакувальний потенціал, а катастрофічні проблеми з воротарями додають невизначеності у захисті. У таких умовах основна надія покладається на форварда Арсеналу Віктора Йокереса та швидкість флангів, зокрема вінгера контратакувального Ньюкасла Ентоні Елангу.

Історія очних зустрічей додає цьому протистоянню особливого присмаку. Саме Україна святкувала перемогу у їхньому останньому великому матчі — у 2021 році команда Андрія Шевченка в овертаймі вирвала перемогу 2:1 і вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро. Той вечір і досі залишається одним із найяскравіших у новітній історії збірної. Але цього разу ставки не менші. Україна має шанс вперше за 20 років повернутися на чемпіонат світу, і цей матч — ще один крок до великої мрії.

Щодо загальних очікувань, традиційно чекаємо на напружений і рівний поєдинок, де вирішальними можуть стати деталі. Обидві команди мають кадрові проблеми, що відкриває можливості для результативного футболу. Україна виглядає більш організованою і стабільною, але Швеція здатна відповісти за рахунок індивідуального класу. У матчі, де є лише один шанс, ключову роль відіграють характер і холоднокровність — і саме тут наша збірна має свої аргументи, проте незначним фаворитом все ж вважаються "жовто-сині" по іншу сторону барикад.