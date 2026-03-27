Збірна Італії у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 здобула перемогу над Північною Ірландією (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 56 хвилині, а його автором став Сандро Тоналі. Потім перевагу італійців подвоїв Мойзе Кін із голом на 80 хвилині.

У фіналі відбору ЧС-2026 Італія зіграє проти Боснії і Герцеговини, яка пройшла Уельс. Гра відбудеться 31 березня.

Голи: Тоналі, 56, Кін, 80.

Італія: Доннарумма — Калафіорі, Бастоні (Гатті, 63), Манчіні — Дімарко, Тоналі (Пізіллі, 83), Локателлі, Барелла, Політано (Палестра, 83) — Ретегі (Еспозіто, 64), Кін (Распадорі, 88).

Північна Ірландія: Шарлес — Спенсер (Рід, 79), Макконвілл, Макнейр, Г'юм, Девлін (Сміт, 68) — Прайс, Галбрайт, Чарльз, Девенні — Донлі (Мадженніс, 79).

Попередження: Бастоні.