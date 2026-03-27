Польща — Албанія, Getty Images
27 березня 2026, 10:00
Збірна Польщі у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 здобула вольову перемогу над Албанією (2:1).
Поляки пропустили першими, коли наприкінці першого тайму голом відзначився Арбер Ходжа.
Однак у середині другого тайму Польща відповіла подвійним нокаутом — спершу на 63 хвилині цифри на табло зрівняв Роберт Левандовські, а десять хвилин потому перемогу полякам забезпечив Пйотр Зелінські.
У фіналі відбору ЧС-2026 Польща зіграє проти Швеції, яка пройшла Україну. Гра відбудеться 31 березня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Албанія рамках 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026:
Голи: Левандовські, 63, Зелінські, 73 — Ходжа, 42.
Польща: Грабара — Ківьор, Беднарек, Кедзьора (Свідерські, 62) — Скурас, Зелінські, Шиманські, Кеш — Камінські (Пирка, 90+1), Розга (Петушевські, 46), Левандовські (Сліш, 90+2).
Албанія: Стракоша — Мітай, Джимсіті, Аєті (Ісмаїлі, 18), Хюсай — Асллані, Шеху — Ходжа (Піліос, 68), Лачі (Мучі, 82), Узуні — Байрамі (Броя, 68).
Попередження: Левандовські, Свідерські — Мітай, Хюсай, Асллані.