Уельс — Боснія і Герцеговина, Getty Images
27 березня 2026, 10:22
Збірна Боснії і Герцеговини у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 у серії пенальті обіграла Уельс.
Основний час матчу зафіксував нічийний результат – 1:1. Валлійці відкрили рахунок на 52 хвилині зусиллями Деніела Джеймса, але на 87 хвилині Едін Джеко зрівняв цифри на табло.
У серії післяматчевих пенальті боснійці виявилися сильнішими з рахунком 4:2.
У фіналі відбору ЧС-2026 Боснія та Герцеговина зіграє проти Італії, яка напередодні обіграла Північну Ірландію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Уельс — Боснія і Герцеговина рамках 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026:
Уельс — Боснія і Герцеговина 1:1 (серія пенальті — 2:4)
Голи: Джеймс, 51 — Джеко, 86.
Уельс: Дарлоу — Дасілва, Лоулор, Родон, Вільямс — Ампаду — Джонсон, Дж. Джеймс (Каллен, 56), Вілсон, Д. Джеймс (Сорба, 84) — Брукс (Гарріс, 74).
Боснія і Герцеговина: Васіль — Колашинац (Алайбегович, 62), Мухаремович, Катич, Дедич (Гігович, 112) — Мемич (Бурнич, 74), Тахірович (Башич, 62), Шуньїч (Табакович, 78), Байрактаревич — Демірович, Джеко (Хаджіахметович, 91).
Попередження: Каллен — Мемич, Демірович, Колашинац, Джеко.