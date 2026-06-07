Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

США ввели 21-денний карантин для делегації через спалах рідкісного штаму вірусу на батьківщині футболістів.

Товариський матч між збірними ДР Конго та Чилі, який є фінальним етапом підготовки до чемпіонату світу, відбудеться за зачиненими дверима. Гра запланована на вівторок 18:00 у французькому місті Орлеан. Початково поєдинок мав приймати іспанський Кадіс. Проте місцевий мер підписав спеціальний указ про заборону проведення матчу у місті.

Таке рішення було ухвалене як запобіжний захід через побоювання щодо можливого поширення лихоманки Ебола. Сполучені Штати, які є однією з країн-господарок чемпіонату світу, висунули суворі санітарні вимоги до африканської команди.

Уся делегація та офіційні особи зобов'язані провести 21 день за межами ДР Конго без жодних симптомів захворювання, перш ніж їм буде дозволено перетнути американський кордон.

За наявною інформацією, поточна ситуація в команді виглядає наступним чином: Жоден із футболістів останнім часом не відвідував батьківщину, оскільки всі вони виступають за межами ДР Конго. Деякі співробітники служби підтримки команди та вболівальники прибули безпосередньо з країни, де зафіксовано спалах.

Ситуація ускладнюється тим, що спалах на сході ДР Конго викликаний рідкісним штамом Еболи — Бундібуджйо. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що вакцини проти цього виду наразі не існує, а на підготовку дієвого щеплення може знадобитися до дев'яти місяців.

Наразі національна збірна ДР Конго завершує тренувальний збір в іспанській Марбельї. До цього команда провела 10 днів у Бельгії, де зіграла внічию (0:0) у спарингу з Данією.

Для ДР Конго майбутній чемпіонат світу стане справді історичною подією: Це перша кваліфікація команди на світову першість з 1974 року. Тоді збірна виступала під назвою Заїр і завершила турнір на останньому місці в групі, зазнавши поразок від Шотландії, Бразилії та Югославії.

Під час поточного турніру тренувальною базою команди стане американський Х'юстон. Африканська збірна потрапила до Групи K, де зіграє у трьох різних містах Північної Америки проти Португалії, Колумбії та Узбекистану.