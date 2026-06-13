Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 14 червня, розпочавшись о 01:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету C зустрінуться збірні Бразилії і Марокко.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

НЕДІЛЯ, 14 ЧЕРВНЯ, 01:00 ▪️ НЬЮ-ЙОРК/НЬЮ-ДЖЕРСІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Бразилії

Рекордсмен за кількістю виграних ЧС (5) збірна Бразилії розпочинає новий розіграш мундіалю матчем проти головної конкурентки в її квартеті, а саме марокканської національної команди. Безтрофейним аж із 2019 року бразильцям є що доводити своїм уболівальникам, особливо на тлі найгіршого для них у XXI столітті відбіркового циклу. Бразилія набрала 28 залікових балів у 18-ти матчах (різниця голів — 24:17), посівши п'яту з десяти сходинок, хоча й лише Еквадор (29) і Аргентина (38) мали більше очок.

Незадовго до завершення кваліфікації ЧС-2026 збірна Бразилії попрощалася з Дорівалом Жуніором після першої із 1963 року розгромної поразки від Аргентини (1:4 у Буенос-Айресі, 14-й тур) і довірилася Карло Анчелотті. Легендарний спеціаліст ніколи раніше не працював із національними командами напряму, хоча на самому початку своєї тренерської кар'єри виконував роль асистента Арріго Саккі в збірній Італії, зокрема коли вона поступилася бразильцям у 1994 році у фіналі мундіалю в США.

Через зміну тренера пройшла й збірна Марокко. Валід Реграгі, на чолі з яким вона фінішувала четвертою на ЧС-2022, здобула максимальні вісім перемог у відборі нинішнього розіграшу мундіалю (голи — 22:2, група з Нігером, Танзанією, Замбією й Конго) і "програла" фінал Кубка Африки-2025 (скандальним рішенням титул передали марокканцям уже після відходу спеціаліста). Зараз ними опікується Мохамед Уахбі, під керівництвом якого збірна Марокко U-20 виграла ЧС-2025 відповідної вікової категорії.

Марокканці мріятимуть про повторення історичного результату, що підкорився їм у Катарі, але стартувати з несподіваної звитяги бразильці навряд чи дозволять. Вражаючі атакувальні можливості Бразилії дозволяють їй розраховувати на вдалий початок турніру й значний крок назустріч підсумковій першій сходинці квартету. Найбільш імовірно, що в разі невдачі доля Марокко на груповому етапі вирішиться в нічному для українців (01:00 за Києвом) матчі проти Шотландії наступної суботи, 20 червня.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Марокко

На сайті 👑 betking на перемогу Бразилії можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 5.75. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БРАЗИЛІЯ: Аліссон — Даніло, Маркіньйос, Магальяес, А. Сандро — Пакета, Каземіро, Гімараес — Рафінья — І. Тьяго, Вінісіус

МАРОККО: Буну — Хакімі, Діоп, Ріад, Беламмарі — Амрабат, Ель-Айнауї — Діас, Унахі, Ель-Ханнусс — Сайбарі

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

21+

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